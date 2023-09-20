بروتوكولات أبرمتها «الوطنية للانتخابات» للتيسير على الناخبين.. ما هي؟

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء كل التجهيزات استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024، إذ أبرمت العديد من البروتوكولات بهدف تسهيل مشاركة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.

مراجعة اللجان وإعداد النماذج

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة في الفترة الحالية تعكف على مراجعة النماذج الانتخابية ومعاينة اللجان التي سيجرى بها الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تجهيز الحبر الفسفوري.

بروتوكول تعاون مع هيئة البريد

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد في أغسطس الماضي.

وعن هدف البروتوكول، أوضح رئيس الوطنية للانتخابات، أنَّ الهيئة أبرمت أيضًا عدة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات لتيسير عملية الانتخابات على المواطنين، متابعًا «الهيئة أبرمت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتسهيل نقل معدات الهيئة في كل المحافظات وسرعة الانتشار».

بروتوكولان تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي للإعاقة

كما وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة؛ تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكي المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافي وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعي.

كما يهدف البروتوكول، إلى الاستفادة من الرائدات التابعات للوزارة في مساعدة المكفوفين وذوي الهمم، وأيضًا التوسع في اللجان التي تعتمد علي طريقة «برايل» للمكفوفين.