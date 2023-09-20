«الوطنية للانتخابات»: نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية الالتزام بالضوابط

قال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات تكفل فرصًا متساوية لجميع المرشحين لتقديم عرض برامجهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية.

وأضاف «بنداري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه سيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة، مشددًا على أنَّ الهيئة تؤكّد على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: «سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن».