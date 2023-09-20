تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.. يرأسها أقدم الأعضاء

يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من 10 أعضاء بالتساوي ما بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة الحالي

شكل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام 503 لسنة 2017، 583 لسنة 2020، 595 لسنة 2020، 348 لسنة 2023 على النحو التالي:

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

- المستشار وليد حسن سيد حمزة نائب رئيس محكمة النقض.

وعضوية كل من:

أعضاء الوطنية للانتخابات من محكمة النقض

- المستشار أحمد عبدالعظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض.

من محكمة الاستئناف:

- المستشار محمد علي حسن عبدالواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف.

- المستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.

أعضاء الوطنية للانتخابات من مجلس الدولة

- المستشار الدكتور محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة.

- المستشار مراد فكري هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.

أعضاء الوطنية للانتخابات من هيئة قضايا الدولة

- المستشار محمود محمد عبدالواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

- المستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

أعضاء الوطنية للانتخابات من هيئة النيابة الإدارية

- المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

- المستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.