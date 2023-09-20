شروط وضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتي جاءت كالآتي:

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى أو أي من والديه أو زوجته.

عدم التورط في الجرائم المخلة للشرف أو الأمانة

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رُد إليه اعتباره.

6- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ضوابط إجرائية لقبول الترشح لانتخابات الرئاسة

كما أن هناك ضوابط إجرائية لقبول الترشح، إذ يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح.