وزير الصحة يناقش مع توني بلير الاستثمار من أجل رفاهية الأجيال المقبلة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لقاء تشاوريا مع توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، ومؤسس معهد توني بلير للتغيير العالمي، على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» بنيويورك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير ناقش خلال اللقاء مع توني بلير، العديد من الملفات المتعلقة بكيفية الاستثمار في الشعوب والأفكار والبني التحتية، بما يضمن رفاهية الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تدريب مقدمي الخدمات على أحدث النظم التكنولوجية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ اللقاء تطرق إلى تكنولوجيا استخدام ما يسمى بـ«الهوية الرقمية» التي تعد أحدث نظم إدارة المعلومات، من خلال تخصيص محفظة رقمية لكل فرد تتيح الوصول إلى بيانات المواطن وتعد ثورة في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما.