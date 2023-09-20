«الصحة» تكشف قائمة الفيتامينات المهمة لمرضى هشاشة العظام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء المكملات الغذائية لمرضى هشاشة العظام، موضحة أنّها فيتامين D، إضافة الى الكالسيوم C.

فيتامينات لمرضى هشاشة العظام

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه قبل الحصول على أي مكملات غذائية أو معادن، فيجب الحصول على استشارة الطبيب المشرف على الحالة أو الصيدلي لتجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية جسيمة.

نصائح هامة لمرضي هشاشة العظام

وقدّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة لمصاب هشاشة العظام، كما يلي.

- ممارسة الرياضة.

- تناول كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د.

- تجنب الحركات العنيفة والسقوط.

- تجنب بعض العادات الضارة.

- الحرص على التعرض للشمس في الوقت المناسب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة، لافتة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الحصول على أى علاج دون وصف الطبيب.