«الوطنية للانتخابات»: التصويت الإلكتروني مستبعد.. ومشاركة المواطنين تعكس حرصهم على المصلحة الوطنية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ هناك بروتوكول خاص بالتضامن الاجتماعي أتاح كل شيء للتعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن، مبينًا أنَّ قاعدة الانتخابات ستراعي هذه الفئات وستعمل على توفير الأماكن المناسبة لهم.

أحمد بنداري: ندعو كل المواطنين للمشاركة بالانتخابات

وأضاف «بنداري»، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ الهيئة من جهتها تحث المواطنين الذين يحق لهم التصويت على المشاركة في الانتخابات، أما عدم المشاركة ممن لهم حق التصويت فن يتخذ إجراء بهذا الشأن، وأي إجراء خاص بهذا سابق لأوانه، ونحن ندعو كل المواطنين للمشاركة ونقول لهم «صوتك أمانة».

مسألة التصويت الإلكتروني

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ مسألة التصويت الإلكتروني لا يزال به مشاكل تقنية ومنصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى ولا يمكن أن يتمّ تعريضه لأي طعن، قائلاً: «نبتعد عنه خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات وهو بحاجه إلى تعديل دستوري».

وأكد أنَّه يتم دعوة المتابعين للعملية الانتخابية، وهناك قاعدة بيانات موجودة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات خاصة بالمنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وهذه المنظمة بقرارات تنظم هذا الشأن وقاعدة البيانات مفتوحة لأي منظمة يتم قيدها لتشارك في المتابعة، والدعوات نفسها أمر يتم بعد إعلان الدعوة للناخبين ويتم تنسيقه بالدعوات الدبلوماسية لوجود زائر يتقدم ويتابع ويشاهد كافة العملية الانتخابية وهذا جاري العمل عليه.