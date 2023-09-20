تابعونا الآن.. تغطية مباشرة لمؤتمر «الهيئة الوطنية» عن الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية

تنقل «الوطن»، تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات ويُعقد برئاسة المستشار أحمد بنداري، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته «الهيئة»، من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

إليكم أهم ما جاء خلال المؤتمر:

- عاجل.. إعلان الجدول الزمني بمواعيد الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر

- المستشار أحمد بنداري: سيصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى

تصريحات مهمة لمدير الجهاز التنفيذي لـ«الوطنية للانتخابات» خلال المؤتمر

-المستشار أحمد بنداري: تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في الانتخابات الرئاسية

-«الوطنية للانتخابات» تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية

-«الوطنية للانتخابات» تطالب وسائل الإعلام بالتسجيل في قاعدة بيانات الهيئة

«الوطنية للانتخابات»: نقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة المحتملين

- الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة التي تتم بكل شفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائي كامل

«الوطنية للانتخابات»: أجرينا معاينة ميدانية لمقرات المراكز الانتخابية في مصر

-الهئية الوطنية للانتخابات: على وسائل الإعلام الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول تشويه العملية الانتخابية.

«الوطنية للانتخابات»: الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وصاحب الحق في اختيار رئيسه

«الوطنية للانتخابات»: لن نتهاون في التصدي لمن يحاول التشكيك بشفافية عملنا

- المستشار أحمد بنداري: الهيئة ستدون ما ستسفر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه، من خلال مناخ ديمقراطي كامل باعتبار أنّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه