للمواطنين بالخارج.. عناوين سفارات وقنصليات مصر قبل الانتخابات الرئاسية

تسابق الهيئة الوطنية للانتخابات الزمن للاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024، وإنهاء إجراءات عمليات التصويت بالمصريين بالخارج والداخل، وإعلان ضوابط المتابعة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري.

حق المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

وينص الدستور، على المساواة بين المواطنين المصريين سواء كانوا بالداخل أو في الخارج في الحقوق والوجبات، ومنها حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ تعتبر واحدة من الحقوق التي منحها القانون للمواطنين.

وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنَّه لكل مصري خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الادلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وذلك ببطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم قومي، وذلك في السفارات والقنصليات المصرية في كل دول العالم .

عناوين سفارات وقنصليات مصر في كل الدول

ونشر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، لجان تصويت بالخارج، وذلك عبر نشر عناوين سفارات وقنصليات مصر في كل دول العالم، والتي جاءت كالآتي:

ويمكن الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة عن السفارات والقنصليات المصرية في دول العالم من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــا.

وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها.