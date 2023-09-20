«أوتشا»: 2.4 مليون طفل سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لإنقاذ حياتهم

يحتاج الأطفال في السودان إلى مساعدة عاجلة، إذ يواجه 1.7 مليون طفل خطر فقدان اللقاحات المنقذة للحياة، كما أنّ نحو 700 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم ما يهدد حياتهم، وفق التقرير الصادر اليوم الأربعاء، من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، حسب ما نقلت «القاهرة الإخبارية».

ولفت التقرير الأممي إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 بنسبة 31%، التي تتطلب 2.6 مليار دولار أمريكي لمساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية هذا العام.

وتسعى خطة السودان الإقليمية للاستجابة للاجئين إلى جمع مليار دولار لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في 5 دول مجاورة للسودان، وتم تمويله حاليًا بـ27% فقط.

ولفت التقرير إلى تصريحات مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي قال إنّ الأزمة في السودان تصبح أكثر خطورة يومًا بعد يوم، والاحتياجات تتزايد، وتُبذل جهود دؤوبة من أجل إيصال قوافل المساعدات عبر الحدود إلى دارفور وعبور خطوط النزاع داخل البلاد، إلا أنّ هذه العملية شاقة وبيروقراطية وخطيرة، وهي بعيدة كل البعد عن الوصول الآمن وغير المقيد إلى الناس، نحن نعمل جاهدين لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، لكننا بحاجة إلى عملية سياسية لإنهاء القتال والبدء في بناء السودان الجديد.