الأمم المتحدة: تضرر 80 ألف شخص و12 ألف منزل من الأمطار في السودان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، حذّر من آثار استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في مختلف أنحاء السودان، ما أثر على أكثر من 80 ألف شخص وتضرر نحو 12 ألف منزل منذ يوليو.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى أنّ العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم ويواصلون مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة رغم نقص التمويل، حيث تلقى المساعدة ما لا يقل عن 3.5 مليون شخص منذ أبريل.

مساعدة 18 مليون شخص

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنّه جرى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان وقيمتها 2.6 مليار دولار، والتي تسعى إلى مساعدة 18 مليون شخص، بنسبة تزيد قليلًا عن 25%.

وأضاف دوجاريك، أنّ أكثر من 5.1 مليون شخص فروا من ديارهم في السودان منذ اندلاع الاشتباكات في منتصف أبريل، بما في ذلك 4.1 مليون نازح داخليًا وأكثر من مليون شخص لجأوا خارج حدود البلاد.

واختتم قائلا: «تصل العائلات النازحة حديثًا إلى المناطق التي كانت تواجه بالفعل تحديات بسبب الأزمات القائمة، فيما تستنزف الخدمات الأساسية».