الأمم المتحدة: الحصبة وسوء التغذية قتلا 1200 طفل سوداني في مخيمات اللاجئين

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنّ 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين، وذلك حسب ما نقلت «القاهرة الإخبارية».

وتوفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في 9 مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية العام، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال آلن مينا، مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إنّ أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في 9 مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر، ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد.

ومنذ اندلاع المعارك في أبريل، قُتل نحو 7500 شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع، واضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، خاصة مصر وتشاد.