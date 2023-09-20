عضو «اقتصادية النواب»: «الوطنية للانتخابات» تحرص على ضمان حق الجميع في المشاركة

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، كشف ما تعمل عليه الهيئة من أجل خروج ماراثون الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر، ومكانتها بين دول العالم المتحضر وللمصريين، من خلال توفير كل التدابير والآليات، لضمان الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات.

وتابع في بيان له، أن الهيئة عكست الحرص على تحقيق المشاركة الفعالة من جميع فئات الشعب، لثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، في إطار من التعددية والتنافسية، إذ تعكف الهيئة على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

أضاف عضو مجلس النواب، أن الهيئة تحرص على ضمان حق الجميع في المشاركة من خلال تيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، علاوة على تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم.

وأكد أن انتهاء الهيئة رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، وعددها 10 آلاف و85 لجنة، وتوفير الحبر الفسفوري الذي سيستخدم فى الانتخابات، يؤكد ما تسعى إليه الهيئة من عبور بهذا الماراثون الانتخابي إلى بر الأمان، وتوفير كل عناصر النجاح له.

بروتوكول الهيئة ووزارة التضامن

ونوه بأن عقد الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكول آخر مع المجلس القومي لذوى الإعاقة، لتوفير لهم الإمكانات، يعكس أهمية مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، الذي يمثل فرصة لخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع.

ولفت إلى أن إشادة الهيئة بدور الحوار الوطنى في التسهيل من دور الهيئة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، يؤكد محورية تلك المنصة الفكرية البارزة، في دعم خارطة الإصلاح، وما تشكله من فرصة في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار «عمار»، إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله الحق وحده في اختيار رئيسه، ومن ثم تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، يعكس الحرص على منح الجميع فرص متساوية والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.