«الوطنية للانتخابات»: إعلان جدول انتخابات الرئاسة يوم 25 سبتمبر

قال المستشار أحمد البنداري، المدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه سيتم عقد 25 سبتمبر اجتماع لإعلان بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر، لافتا إلى أنّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستعراض استعدادات الانتخابات الرئاسية: «نهيب بكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون».