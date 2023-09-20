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«الوطنية للانتخابات»: إعلان جدول انتخابات الرئاسة يوم 25 سبتمبر

كتب:

محمد عيسى وبسمة عبدالستار
02:59 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
المستشار أحمد البنداري

المستشار أحمد البنداري

قال المستشار أحمد البنداري، المدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه سيتم عقد 25 سبتمبر اجتماع لإعلان بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر، لافتا إلى أنّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستعراض استعدادات الانتخابات الرئاسية: «نهيب بكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون».

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