معلومات عن هاشم بحري أستاذ الطب النفسي المتوفى اليوم.. نشر أبحاثا علمية عديدة

حالة من الصدمة عاشها الجميع بعد وفاة الطبيب هشام بحري، الذي وافته المنية اليوم، رحل في صمت ليترك خلفه تاريخًا من الإنسانية، لينعاه جميع طلابه عبر حساباتهم الشخصية، ليكن وداعه مؤثرًا، فكان اللقاء الأخير الذي جمعه بين طلابه يوم الجمعة الماضية، ليودعهم بابتسامة كعادته دومًا في التعامل معهم، وعلى الرغم من حزن الجميع إلا إن البعض يتجاهل من هو الطبيب الإنسان هاشم بحري.

من هو هاشم بحري الطبيب الإنسان؟.. رحل وترك ورائه محبة الناس

رحل منذ قليل الطبيب العظيم هاشم بحري، الذي رحل في صمت إلا إنه ترك ورائه أرثًا كبيرًا من المحبة في قلوب طلابه، اللذين نعوه بكلمات مؤثرة تقشعر لها الأبدان، فكتبت إحداهما تدعى مها مجدي، عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أنها خسرت أبًا وطبيبًا تعلمت منه الكثير: «آخر محاضرة كانت الجمعة اللي فاتت وكان وعدنا إننا هنكمل مناقشة الجمعة اللي بعدها، وكالعادة بيودعنا بابتسامته اللي دايمًا مش مفارقاه».

من هو هاشم بحري الطبيب الإنسان

رصد الموقع الرسمي للطبيب هشام بحري بعض المعلومات عنه، التي قد لا يعرفها البعض على الرغم من شهرته الكبيرة في المجال النفسي، إلا إن البعض قد لا يعرف بعض التفاصيل عنه ويمكن التعرف عليه عن قرب فيما يلي:

- المدير الطبي مركز شعلان للطب النفسي بالقاهرة ومحافظة الشرقية خلال عام 1993 وحتى الآن قبل وفاته.

- المشرف على تليفون الطوارىء النفسية في مركز شعلان ومركز الدكتور هاشم منذ عام 1995 وحتى الأن .

- سبق وعمل في مركز الطب النفسي وطب الأطفال «خاص» خلال عام 1988 وحتى الآن.

-رئيس وحدة علاج نفسي بمستشفى الطب النفسي بدولة الكويت منذ 1993-1995.

مدرس الطب النفسي بكلية الطب ، جامعة الأزهر من 1987-1989 .

مدرس مساعد الطب النفسي والعصبي بكلية الطب جامعة الأزهر من 1983-1987 .

وإلى جانب عمله إلا إنه لم يغفل الجانب العلمي في حياته، فقدم عدد من الأبحاث العلمية التي أثرى خلالها المكتبة ليستفيد منها جميع الطلاب، فكان الكثير منها ذو أهداف علمية سامية يسعى من خلالها على إفادة الطالب مهنيًا وعمليًا ومن هذه الأبحاث ما يلي:

- نشر العديد من الأبحاث العلمية في الدوريات المحلية والدولية في العديد من المجالات مثل:

- العلاج الأسري

- علاج الاكتئاب

-علاج الأمراض العقلية

-علاج المشاكل الجنسية

-العلاج الجمعي

-طب نفسي الأطفال

-الصرع – والصداع النصفي

العمل التطوعي

لم تكن إسهامات هاشم بحري على المستوى المهنى والعملي فقط، إلا إنه قدم عددًا من الأعمال التطوعية التي ساهم من خلالها إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في البلدان، ليكن قادرًأ على تخطي أي عقوبات ومنها:-

-عضو في العديد من الجمعيات الغير حكومية التطوعية ( السكر ، الرعاية بالمحبة ، أطفال الشوارع ) .

-الجمعية العلمية المصرية للتدريب الجماعي .

- الجمعية المصرية للتطوير الاجتماعي .

- جمعية الزهور للتطور الاجتماعي النفسي .

-الجمعية العلمية بكلية الطب جامعة الأزهر .