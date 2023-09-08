طبيب امتياز ينقذ حياة طفل رضيع: أبوه كان بيسألني «هنستلم الجثة إمتى؟»

طفل وُلد شبه متوفى بسبب نقص الأكسجين أثناء الولادة، وصل إلى أحد مستشفيات برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفُقد الأمل في إرجاعه إلى الحياة مرة أخرى إلى أنّ قام أحد أطباء الامتياز بعمل كل المحاولات اللازمة لإنقاذ حياة الطفل ورغم فقدان الأمل في ذلك وتأكيد كبار أطباء الأطفال المتواجدين داخل المستشفى استحالة عودة الطفل إلى الحياة، لتشاء إرادة الله بأنّ يعود الطفل إلى الحياة مرة أخرى.

إنقاذ الطفل بعد توقف قلبه

ملحمة طبية قدمها أحد أطباء الامتياز يُدعى الدكتور باسم شعيبة، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، والذي يعمل في أحد المستشفيات بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعد أنّ أنقذ الطفل من الموت المحقق بعد نقص الأكسجين الذي أصابه وتوقف قلبه.

يحكي الدكتور باسم شعيبة، تفاصيل الواقعة، لـ«الوطن»، قائلا: «‏من فترة كان معايا طفل مولود حالة Hie والكل فقد الأمل فيه والأب مستني خبر الوفاة والأم منهارة في بيتها وسلموا بالقدر خلاص الحالة دي كانت بتارست وكله فقد الأمل فيها فضلت متمسك بالأمل وبربنا وميأستش وفضلت شغال cpr وامبو وأدي أدرينالين وcpr تاني بدون توقف، والتمريض يقولي خلاص يا دكتور مش هيرجع كفاية أقولهم لا نكمل وفضلت شغال وسهران جنبه للفجر لحد ما ربنا كتب له عُمر جديد».

«شعيبة»: والد الطفل كان بيسأل إمتي هيستلموا جثمانه

ويضيف «شعيبة»، «أبوه رن عليا الساعة 6 الصبح تاني يوم قالي هو الطفل مات ولا لسه هنستلمه إمتي وبيقولي أنا مرضتش أسجله وأطلع شهاده ميلاد علشان لما يموت ملفش على شهادة وفاة ‏وتصاريح دفن، وبعد ما الكل فقد الأمل خلاص بفضل الله وكرمه رجع تاني للحياة، والطفل اتلحق وبعد فترة طلع واتحسن».

فرحة غير عادية عاشتها أسرة الطفل المولود

وذلك بعدما تم إنقاذه وعودته إلى الحياة مرة أخرى وفقاً لـ«شعيبة»: «أسرة الطفل مكانتش مصدقة اللي حصل وإنّ الطفل عايش ووالده اتصل على إدارة المستشفى يقولهم أنا عايز رقم الدكتور اللي كان مع ابني ورقم الاستشاري، وعرفت إنّ خطبة الجمعة في المسجد اللي مقيم في أسرة الطفل اتكلمت عن قصة الطفل وحكمة ربنا سبحانه وتعالى في إنقاذه بعد ما الكل فقد الأمل، بس حقيقي ربنا قادر على كل شيء ويحيي العظام وهي رميم».