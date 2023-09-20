عمرها 86 عاما.. تكريم «الحاجة يسرية» أقدم معلمة في المنيا

كرمت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، الحاجة يسرية ناجي، أكبر وأقدم معلمة في المحافظة، التي تبلغ من العمر 86 عاما، وأحُيلت إلى المعاش قبل 26 عاما، ولديها 4 أبناء جميعهم مهندسون وأطباء.

العمل في مجال التدريس

وقالت الحاجة يسرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنها فخورة بتكريم اللجنة النقابية لها، حيث بدأت العمل في مجال التدريس كمعلمة تربية فنية في المدرسة الابتدائية بقرية طوه التابعة لمركز المنيا، ومن تلاميذها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السابق، ثم انتقلت للعمل بمدارس إعدادي وثانوي، ثم بالعلاقات العامة بديوان مديرية التربية والتعليم ثم بإدارة تنسيق الخدمات حتى خرجت على المعاش قبل 26 عاما.

وأضافت أنها تخرجت من مدرسة المعلمات في عام 1967، ثم التحقت بالدراسات التكميلية، وعملت في مجال التدريس وكان عمرها حينذاك 20 عاما، ورحل زوجها المهندس حمدي مرسي في عام 1982 عن عمر ناهز الـ44 عاما، وكان يعمل مهندسا، فاعتنت بأسرتها حتى تخرج نجلها الأكبر الدكتور وائل حمدي من كلة الطب، وهو حاليا مدير بمستشفى المنيا العام، والمهندس وليد حمدي مدير عام بهيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عمرو حمدي أستاذ الجراحة العامة الحاصل على الدكتوراة في تخصص الأوعية الدموية من أمريكا، والأخير أحمد حمدي مهندس وصاحب مكتب استشارات هندسية.

حفل تكريم أبناء المعلمين الفائقين الذي نظمته اللجنة النقابية

وشهد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حفل تكريم أبناء المعلمين الفائقين الذي نظمته اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، برئاسة الدكتور على عبد السلام الذي أقيم بالمسرح الروماني في مدينة المنيا، بحضور الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والعمدة عثمان المنتصر بالله، عضو مجلس النواب، ونجلاء الكاشف مسؤول لجنة المرأة باللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا.

وأدى عدد من التلاميذ فقرات غنائية من أداء فريق كورال إدارة المنيا التعليمية، بقيادة أمل النزهي موجه أول التربية الموسيقية، وعروض فنية لفريق نجوم بكرة للعروض الفنية، بإدارة المنيا التعليمية بقيادة دعاء الأزهري.

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن الحفل أُقيم لزرع قيم التفوق وحب الوطن ورد الجميل لأسر الطلاب المتفوقين، ومكافأة المتميزين من الطلاب، ونقل تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب للمكرمين، معبرا عن مدى سعادته بتواجده بين المتفوقين بالشهادات الإعدادية والثانوية لتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق التفوق الدراسي والتميز الأخلاقي.