«التعليم» توجّه بتركيب كاميرات مراقبة وإعداد خطة ضد الأمراض المعدية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد إخطار السرقة وأعمال التخريب، وتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، بتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها والتنسيق مع مديريات الصحة في هذا الشأن حفاظا على سلامة الطلاب.