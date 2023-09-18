تخفيض الحد الأدنى للقبول في «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» بجامعة المنيا الأهلية

أعلنت جامعة المنيا الأهلية عن تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لطلاب الشعبة العلمية علوم الذين سبق لهم التقدم للالتحاق بالجامعة إلى مجموع 278 درجة بنسبة مئوية 67.8%.

آخر موعد لإنهاء إجراءات القيد

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال جامعة المنيا، في بيان أصدرته جامعة المنيا، إنه على الطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية ممن سبق لهم التقدم الدخول على منصة التقدم وطباعة بطاقة الترشيح سرعة التوجه لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة غدا الثلاثاء كحد أقصى لإنهاء ‘جراءات القيد.

دفع المصروفات السنوية المعلنة

وأوضح القائم بأعمال جامعة المنيا، إن إجراءات إنهاء القيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تشمل دفع أو استكمال دفع المصروفات السنوية المعلنة للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد بواقع 50% من المصروفات المعلنة، وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.

وقال «فرحات» إن المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية تشمل:

1- أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- عدد 6 صورة شخصية

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

5- بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول).

6- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

7- عدد (1) دوسيه بلاستيك.