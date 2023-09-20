خطوات تجديد رخصة السيارة والمستندات المطلوبة.. هتوصلك لحد باب البيت

تعد رخصة السيارة من أكثر الأشياء التي يهتم بها مالكو السيارات، إذ إنهم يحرصون على تجديدها فور انتهاء مدتها حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية، ويتم فرض غرامات مالية عليهم، ويتيح موقع زارة الداخلية للمواطنين فرصة تجديد رخصة السيارة وتوصيلها للمنزل للتسهيل عليهم، بدلا من الذهاب لوحدات المرور.

ويقدم موقع وزارة الداخلية الكثير من الخدمات التي يمكن للمواطنين إجراؤها من خلاله، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد رخصة السيارة من خلال موقع وزارة الداخلية وتوصيلها للمنزل.

خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا وتوصيلها للمنزل

- يقوم الراغب في تجديد رخصة السيارة بالدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور، ويتم اختيار خدمة تجديد رخصة السيارة.

- ثم يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

- عند التقديم على تجديد الرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات.