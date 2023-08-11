ضوابط المدة المسموح بها لاستخراج رخصة السيارة المنتهية في قانون المرور

أوضح قانون المرور ضوابط المدة المسموح بها لاستخراج رخصة السيارة المنتهية عند انتهاء الترخيص دون تجديده، وحدد القانون أنّه يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة قيادة السيارة المنتهية الرخصة أكثر من 30 يومًا، بشرط أن تُغطي بوليصة التأمين الإلزامي هذه الفترة وقت التجديد.

السيارات الأجرة ليس لها مدة سماح

وذكر قانون المرور، أنّ تجديد رخصة السيارة بناءً على طلب مالك المركبة، أو من خلال وكيل عنه بموجب توكيل في الشهر العقاري بالتعامل مع المرور في تجديد السيارة، كما أعطى قانون المرور الجديد مهلة 30 يومًا بعد فترة الانتهاء من موعد التجديد المحدد للسيارة الملاكي فقط أما السيارات الأجرة ليس لها مدة سماح بعد انتهاء الترخيص.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

وبحسب منصة الإدارة العامة للمرور ننشر الأوراق المطلوبة؛ لتجديد رخصة السيارة وهي كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث السيارة.

- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.

- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.

- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.

- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.