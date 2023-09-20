مدير مستشفى وادي النيل: التحالف «المصري - الأفريقي» دعم لـ«الدبلوماسية المصرية»

أكد الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل، أن تدشين التحالف الصحي «المصري - الأفريقي» يأتي ليكون حلقة وصل بين مصر والدول الأفريقية بكل مؤسساتها، لا سيما في القطاع الصحي، بهدف إطلاق المشروعات التنموية المشتركة في القطاع الطبي والدوائي، التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية بهدف الدعم المشترك لاقتصاديات الدول الأفريقية.

فرص الاستثمار الصحي مع الأشقاء الأفارقة

أضاف مدير عام مستشفى وادي النيل، في كلمته على هامش احتفالية تأسيس التحالف الصحي «المصري – الأفريقي»، أن التعاون في المجال الصحي بين مصر والدول الأفريقية فيما يُعرف بـ«الدبلوماسية الطبية»، أمر يتماشى مع رؤية القيادة السياسية للبلاد، في التعاون مع الدول الأفريقية بالمجال الطبي، عبر العديد من الأنشطة والمبادرات، والشراكات التي تدعم التعاون في فرص الاستثمار الصحي مع الأشقاء الأفارقة.

ولفت «خميس» إلى أن التحالف الصحي «المصري - الإفريقي»، يدعم التعاون مع الدول الإفريقية لتقديم الخدمات الصحية والعمليات الجراحية للأفارقة الوافدين، فضلاً عن إيفاد قوافل طبية للدول الإفريقية الأكثر احتياجًا في إطار العمل التنموي، فضلا عن نقل التجارب الصحية الناجحة للقطاع الصحي في ظل التوسع بالمبادرات الصحية الرئاسية، مشيرًا إلى التعاون في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

أهمية الخدمات الإنسانية المقدمة

وأشار إلى أن التحالف سيدعم التعاون مع دول إفريقيا وفقًا لاحتياجاتها في القطاعين العلاجي والدوائي، مؤكدًا أهمية الخدمات الإنسانية المقدمة في القطاع الصحي لكافة دول القارة.