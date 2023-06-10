القطاع الصحي في مصر .. 10 سنوات صحة المصريين «أمن قومي»

شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، حيث كانت البداية من القانون المصري المادة 18 لدستور 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت اطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.

الدولة تحارب الفيروس اللعين .. وأصبحت مصر خالية من فيروس سي

فأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، والتى أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذي استفز القطاع الصحي لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائي للعينات في عام 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر تقدر بنحو 9% من إجمالي عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتى تمكنت من فحص مايقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، وفي عام 2008م تم دمج كل من الفحص الروتيني والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما تم توفير الحصول على الأدوية مدي الحياة.

الكشف عن 1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضي بالضغط

نجحت الدولة المصرية في تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا في انتشار الفيروس بين المواطنين، استهدفت مبادرة 100 مليون صحة الكشف أيضا عن الأمراض الغير سارية حيث قدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضي بالضغط .

لم تقتصر مبادرات الرئيس عند فيروس سي والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت المبادرات إلى أطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والتى أطلقت عام 2019 وتم تنفيذ على ثلاث مراحل، ونجحت المبادرة في فحص نحو 10.7 مليون طالب حتى نهاية 2020 واستكمالا تم فحص 4 ملايين طالب حتى وقتنا هذا.

المرأة كان لها نصيب الأسد من المبادرات الصحية

المرأة كان لها نصيب الاسد من المباردات الصحية، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم فحص ما يقرب من 33 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية وارتفعت معدلات التردد من قيبل السيدات على المبادرة من خلال الوحدات الصحية.

كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين عام 2020 تحت شعار 100 مليون صحة، وتمكنت المبادرة من فحص مليون و825 ألف سيدة لوقف انتقال الأمراض من الأم إلى الجنين كما تستهدف الكشف عن فيروس بي، وتأتي المباردة ضمن المبادرات المستدامة في تقديم خدماتها.

بتكلفة 17 مليار جنيه.. الرئيس يطلق مبادرة طوق نجاة لإنهاء قوائم الانتظار

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة أخرى كانت الملاذ للمواطنين، وهي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي أطلقت عام 2018 لتخفيف الحمل على المواطن المصري، وتقليل التكدس أمام المستشفيات لإنهاء قوائم الانتظار حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مالية ونجحت الحملة في إجراء مليون و567 ألف عملية جراحية، وبلغت تكلفة المبادرة 17 مليار جنيه، كما ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العمليات الجراحية في جميع التخصصات الطبية.