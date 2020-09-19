عقبة: القطاع الصحي في مصر استطاع أن ينمو وينشط في الفترة الأخيرة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن مبادرة 100 مليون صحة شملت جميع المصريين الصغار، متوسطي الأعمار، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك أيضا اهتمام بالأطفال ومشكلة الأنيميا وفقر الدم وضعف السمع إلي جانب صحة المرأة والكشف المبكرعن سرطان الثدي بالإضافة للعمليات الدقيقة التي كانت مشكلة كبيرة وتؤرق كثير من المصريين.

وأكد عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه المبادرة رفعت من مستوى الصحة العامة عموما عند المصريين وإعطائهم فرصة بأن يكونوا في حالة صحية جيدة وهذا لم يكن موجودا قبل ذلك، كما أننا لدينا إنجازات كثيرة نستطيع أن نقول أن القطاع الصحي في مصر استطاع أن ينمو وينشط ويصل إلى مستوى جيد للغاية في الفترة الأخيرة.

وتابع، أنه كان هناك تنسيق بين وزارة الصحة والعديد من الوزارات الأخري وأن هذا التنسيق أصبح سمة لأداء الحكومة والتفكير بشكل استباقي والتنفيذ بشكل متزامن هو ما أصبح السمة العامة التي تتبعها الحكومة المصرية.