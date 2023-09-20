المبادرات الرئاسية بر أمـان للمصريين (ملف خاص)

حكايات للأمل والحياة والفرحة، نشرتها عشرات المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار 10 سنوات، للتعامل مع التحديات الكبرى، التى تراكمت عبر عقود طويلة، حتى صارت قنابل موقوتة توشك على الانفجار فى أى لحظة.. تنوعت المبادرات بين سياسية ومجتمعية واقتصادية وثقافية ومهنية، استفاد منها عشرات الملايين من المصريين، فغيرت واقع أصحابها 180 درجة، منحتهم فرصة جديدة فى الحياة، وفى العمل، وأوصلتهم إلى بر آمن، وضمنت لهم الحياة الكريمة، ولم تبخل عليهم بالفرحة والكرامة.

فى الريف، جاءت مبادرة حياة كريمة، لتعيد بناء القرى، آلاف القرى ولدت من جديد، بنهضة فى الخدمات والمرافق وتطوير المبانى والبيوت، وبطفرة فى الصحة والتعليم وصولاً إلى الارتقاء بجودة الحياة وتوفير فرص العمل وتغيير المفاهيم المغلوطة.

وفى قطاع الصحة، جاءت مبادرات 100 مليون صحة لترسم خريطة الأمراض السارية تمهيداً لعلاجها، داوت أكباد المصريين، خفّضت نسبة الإصابة بفيروس «سى» بين أبنائهم من 20% وأكثر إلى أقل من 1%، وكانت بداية لمبادرات طبية كبرى لعلاج كل الأمراض المزمنة، استهدفت الكبار والأطفال وحتى الأجنة فى بطون أمهاتهم، بالتوازى مع إطلاق منظومة شاملة للتأمين الصحى، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لكل المصريين.

فى الرعاية الاجتماعية، تعددت المبادرات، بسطت الدولة يدها لفك كرب الغارمات، ووفرت التدريب والتمويل للشباب وللنساء المعيلات، واستهدفت المرأة وسعت لتمكينها مرة بـ«مستورة» وأخرى بـ«تنمية المرأة الريفية» وثالثة بـ«تكافل وكرامة»، ولم تنسَ العمالة- غير المنتظمة، الجميع استهدفتهم المبادرات الرئاسية، بوثائق التأمين على الحياة، وبرامج للتدريب والتأهيل، دشنت «صنايعية مصر».

وأطلقت مبادرات متخصصة مثل «بر أمان» لتستهدف صغار الصيادين وتمنحهم مراكب للصيد بعد أن قضى بعضهم عمره حتى الستين أجيراً يعيش يومه رهيناً بما يجود به البحر من طرح. «الوطن» فى الملف التالى تستعرض حكايات المصريين، من شواطئها إلى وديانها، ومن ريفها إلى الحضر، يروون فيه قصتهم وكيف غيرت مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى حياتهم، وكيف كتبت لبعض منهم عُمراً جديداً، أو فتحت أمامهم أبواباً جديدة للأمل فى غد أفضل.