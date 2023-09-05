خالد عبد الغفار: المبادرات الرئاسية عززت النظام الصحي في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة بنت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات، وهي ليست رفاهية ولكنها جزء من حل المشكلة والتعامل معها، وأضافت 3 ملايين فدان أراضي زراعية، لضمان الأمن الغذائي.

تحسين مؤشرات الصحة العامة من خلال مسح الأسرة

وأضاف خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «جرى تحسين مؤشرات الصحة العامة من خلال مسح الأسرة، بسبب المبادرات الرئاسية التي امتدت عبر 8 سنوات».