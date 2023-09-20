محمد ثروت يضع حجر الأساس لمستشفى جراحة قلب الأطفال بالمحلة الكبرى

وضع المطرب محمد ثروت، حجر الأساس لمستشفى جراحة قلب الأطفال المخصص لخدمة الأطفال حديثي الولادة في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون بين مؤسسة «قلوب أصحاء» ومؤسسة «ثروت الخيرية».

وتهدف المستشفى إلى توفير عمليات جراحية ورعاية طبية عالية الجودة للأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية خلقية في المناطق المحيطة بالمحلة الكبرى، وتشمل المحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط.

وكان المطرب محمد ثروت، أعرب عن سعادته، لمشاركة مؤسسة «ثروت الخيرية» في حملة سلامة قلبك، التي أقيمت في محافظة الغربية، قبل أسابيع.

ونشر محمد ثروت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا من تلك الحملة، قائلًا: «سعيد وفخور بخدمة أولاد بلدي من خلال مشاركتنا في حملة سلامة قلبك للكشف عن العيوب الخلقية للقلب للأطفال بالتعاون مع مؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية وجمعية قلوب أصحاء تحت قيادة الدكتور المحترم علاء الغمراوي وكل الشكر لمبادرة حياة كريمة».