أحمد محمد ثروت يهنئ والده بعيد ميلاده: «أول عيد ميلاد ليك ماكونش جنبك»

هنأ أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، والده المطرب الكبير بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم، الأول من سبتمبر، رغم وجوده خارج مصر لاستكمال رحلة علاجه.

ونشر أحمد ثروت، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعه بوالده، وعلق عليها قائلا: «أول عيد ميلاد ليك ماكونش جنبك يا أستاذ، بس إن شاء الله الصعب عدى وفرج ربنا قريب ونرجع نتجمع كلنا، كل سنة وإنت عظيم وأحلى وأجدع وأطيب أب وصاحب وأخ كبير.. ربنا يخليك لينا ويكرمك علي كل المجهود اللي بتعمله معانا مع إن جيه دورنا إننا إحنا اللي نخدمك».

أحمد ثروت: إن شاء الله الصعب عدى

أحمد ثروت: كل ما أكبر بعرف قد إيه إنت عظيم

وأضاف ثروت قائلا: «كل ما أكبر بعرف قد إيه إنت عظيم في قيمك وأصولك اللي علمتهالنا وربتنا عليها أنا وداليا، في سيرتك الطيبة البي بتشرف وتفتح ألف باب وقلبك الطيب ولو في سبب إننا نجحنا أو تميزنا أو حد بيحبنا أو بيحترمنا ف ده عشان إنت أبونا».