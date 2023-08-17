محمد ثروت: «كنت شابا مشاغبا ونفسي أطلع طيار حربي»

روى الفنان محمد ثروت ذكريات الطفولة مع أصدقائه، موضحا أنه يسأل عن أصدقاء المدرسة من حين إلى آخر، لافتًا إلى أن الدراسة في الجامعات فرقتهم، إلا أنه يلتقيهم المناسبات أو صدفة في الشارع.

مشاغل الحياة فرقتهم

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء ببرنامج «الجزيرة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أنه لا يقابل أصدقاءه باستمرار بسبب مشاغل الحياة، ولكن عندما يقابلهم يشعر بالسعادة، متابعا: «أكن لسه سايبه إمبارح، وده إحساس جميل».

ولفت أنه كان طالباً مشاغباً خلال مرحلة الثانوية العامة، موضحا: «كنت بقعد في آخر ديسك في الفصل، كنت شاب مشاغب جدا، وكنت بحلم أكون طيار حربي، فكان يعرض في وقت الثانوية العامة فيلم Top gun لتوم كروز فتأثرت جامد بالموضوع».

محمد ثروت يتحدث عن حياته في الثانوية العامة

وأوضح أنه كان مشتت في وقت الثانوية العامة في أشياء كثيرة، «كان ليا ميول وبعد كدة بتحس إن قدراتك بتنفع في شيء معين بعد كدة».