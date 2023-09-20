وزير الرياضة يوجه بسرعة علاج ورعاية أشرف فولة بطل كمال الأجسام طبيا

يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطورات الحالة الصحية للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام الذي يمر بحالة مرضية.

الحالة الصحية لأشرف فولة

اطلع الدكتور أشرف صبحي على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

أشرف فولة يعاني من فشل كلوي

وفور تلقي الوزارة استغاثة متعلقة باللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجه وزير الشباب والرياضة بسرعة التواصل مع اللاعب وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين التى تواصلت مع اللاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً لاجراء جراحة زراعة الكلى.

خضوع الحالة للكشف والتقييم يوم الأحد المقبل

وتقرر خضوع الحالة للكشف والتقييم يوم الأحد المقبل من الدكتورة لمياء إسماعيل أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكلى بجامعة الأزهر، كما تم التنسيق مع وحدة زراعة الكلى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثلاثاء المقبل للعرض على الدكتور محمد صلاح أستاذ جراحة الكلى للتقييم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة تمهيداً لاستخراج قرار على نفقة الدولة بالجراحة المطلوبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وخاصًة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل أن شاء الله