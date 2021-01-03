مدير مستشفى الشيخ زايد ينفي وفاة «الإبراشي»: ياريت نحترم أسرار المرضى

نفى الدكتور أحمد هجرس، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، وطمأن جمهوره بأنّ حالته مستقره ويخضع للبروتوكول العلاجي بشكل منتظم.

وأضاف هجرس، في تصريح مقتضب لـ«الوطن»: «مفيش داعي للشائعات، الفترة مرهقة، وياريت نحترم مشاعر أهل أي مريض»، رافضا الإفصاح عن تفاصيل حالة الإعلامي بالتعليق: «ياريت نحترم أسرار المرضى».

وقالت مصادر طبية سابقا، لـ«الوطن»، إنّ الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري، نقل إلى المستشفى بعد سوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنّه شعر بنقص في الأكسجين، وجرى التواصل مع المسؤولين لنقله إلى أحد المستشفيات.

وتابعت المصادر، أنّ وائل الإبراشي دخل أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر، وحالته مستقرة.

وتكثف وزارة الصحة والسكان على جميع الأصعدة، نشاطاتها لمواجهة الأمراض التي يتعرض لها المواطنين للحفاظ على الصحة العامة لها، وتقديم روشتة علاجية بسيطة تساعدهم في الوقاية من أي أمراض أو فيروسات طارئة.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، تواصل الوزارة رفع استعدادتها بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، وضد أي فيروسات معدية.

وكشف تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ الفئات المستحقة التي ستحصل على لقاح فيروس كورنا مجانا، هم العاملون بالمنظومة الصحية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والعاملون بمستشفيات الفرز، والطواقم الطبية من مختلف الهيئات والوزارات

ووفقا للتقرير، فبعد ذلك سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة، وجاء مرضى الأورام في صدارة الفئة، ثم بعد ذلك مرضى غسيل الكلى، وسيتم أخذ اللقاح بالمستشفى الذي يتم به غسيل الكلى، بينما يأتي أصحاب الأمراض المناعية في المرتبة الثالثة، يليهم مرضى الصدر ثم القلب والأوعية الدموية، ومرضى السكري ثم كبار السن.