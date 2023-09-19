وزير الشباب يطلق مبادرة «five in on» بمشاركة 15 ألف مشارك

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مبادرة «five in on» ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة «YLY»، عن طريق خاصية الڤيديو كونفرانس.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن الحدث يجري تنفيذه في وقت واحد بكل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات خمس موضوعات للشباب، منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

صبحي: نسعى لتعزيز دور الشباب في مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته في اللقاء، إن إطلاق فاعلية «Five in One» يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي.

أهم المشروعات التطوعية

وأضاف الوزير، أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتعزيز التواصل بينهم في شتي المحافظات.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن فعالية «Five in One»، فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم، نحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة.

وقال صبحي من خلال هذا الحدث، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها

حضر اللقاء اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة -رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير- ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الاعلامي، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، مصطفى مجدي معاون الوزير، مصطفى عز العرب معاون الوزير، وشهاب جمال الدين مسئول عام مشروع yly بالوزارة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرى المديريات بالمحافظات.

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها م الوزير الدكتور أشرف صبحي خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.