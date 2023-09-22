مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تعلن بدء التقديم لاختبارات ناشئي كرة اليد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الوزارة فتحت باب التقديم لاختبارات انتقاء دفعة جديدة من الناشئين الجدد للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة كرة اليد، وذلك للذكور فقط في الفئة العمرية المطلوبة والتي تشمل مواليد 2008 و 2009 و 2010 و 2011 من أبناء المحافظة. يتعين على المتقدمين تقديم الأوراق المطلوبة في مقر المديرية.

اختبارات كرة اليد

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أنه على الراغبين في الانضمام للاختبارات أن يسارع بتقديم أوراقه فى الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023، وأن يقدم الأوراق المطلوبة، وهي: صورة شهادة ميلاد الناشىء، وصورة الرقم القومي لولى الأمر، وصورة شخصية حديثة للناشىء تقدم باليد بإدارة الآداء الرياضي بمقر مديرية الشباب والرياضة بحى الزهور.

التقديم للشباب والرياضة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، كما يمكن للراغبين في التقدم التواصل على الهاتف رقم: 01005545479 مع الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة. اختتمت مديرية الشباب والرياضة في 13 سبتمبر 2023 اختبارات انتقاء ناشئين جدد في لعبتي المصارعة والتايكوندو بحضور لجنة الانتقاء التي ضمت مندوبي وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري، في لعبتي المصارعة والتايكوندو، وفريق عمل إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.