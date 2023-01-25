القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسويد في كرة اليد الليلة

مباراة مهمة ومرتقبة تجمع المنتخب الوطني لكرة اليد، الليلة، أمام نظيره السويدي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها بولندا والسويد.

وفيما يلي عرضا لـ القنوات الناقلة لمباراة مصر والسويد كرة اليد، المقرر إقامتها في السويد، الليلة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسويد كرة اليد

وشبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الوحيدة الحاصلة على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد داخل مصر، عبر الترددات التالية.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861 أو على تردد 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد 2023

- قناة SSC السعودية، عرب سات، التردد: 12380، أفقي.

- قناة SSC السعودية، نايل سات، التردد: 11157، عمودي.

تردد قناة الرياضية المغربية

النايل سات، التردد: 11513، عمودي.

عرب سات، التردد: 12683، عمودي.

يذكر أنّ المنتخب الوطني لكرة اليد يسعى من خلال لقاء الليلة للفوز على نظيره السويدي والتأهل للمربع الذهبي للبطولة، بعد النتائج المتميزة التي حققها منذ بداية منافسات البطولة المستمرة حتى 29 يناير الحالي.