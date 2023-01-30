«رياضة كفر الشيخ» تعلن تفاصيل انتقاء دفعة جديدة من الموهوبين في كرة اليد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، فتحت باب التقدم لاختبارات انتقاء دفعة جديدة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، للعمالقة والموهوبين في كرة اليد للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2010/2008.

وافتتح باب التقدم للاختبارات في المحافظات الآتية: «الإسماعيلية - السويس - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية - الشرقية - الدقهلية – أسيوط - المنيا – القاهرة – شمال سيناء – أسوان - الفيوم – بني سويف - سوهاج - قنا - بورسعيد»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الشروط والمواصفات لاختيار اللاعبين

وكشف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يتم اختيار اللاعبين المتقدمين لكرة اليد بكفر الشيخ، من الذين ينطبق عليهم المواصفات طبقا للشروط التالية:

-أن يكون المتقدم من مواليد 2008 على ألا يقل طول المتقدم عن 184 سم، للاعب ذو الذراع الأيمن أو اللاعب ذو الذراع الأيسر ألا يقل عن 181 سم.

- أما عن اللاعبين المتقدمين من مواليد 2010 ألا يقل طول المتقدم عن 177 سم للاعب ذو الذراع الأيمن أو ذو الذراع الأيسر و لا يقل عن 173 سم.

موعد الاختبارات

و أضاف «محروس»، أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق باختبارات انتقاء لاعبين جدد بلعبة كرة اليد وفق الشروط المعلنة حتى 14 فبراير، حيث حددت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وسيلة التقدم للاختبارات من خلال تقديم كافة الأوراق بمقر المديرية بإدارة الأداء الرياضي بالدور الثالث، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وللتواصل ومزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على رقم الهاتف المحمول التالي: 01005545479.