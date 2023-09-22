أسماء وأماكن 23 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد بالمنيا

حددت مديرية التعليم في المنيا، أماكن وأسماء 23 مدرسة ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتخدم عدد كبير من الطلاب في مختلف القرى.

أسماء وأماكن المدارس الجديدة في المنيا

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن وأسماء المدارس الـ23 التي ستدخل الخدمة مع بداية الدراسة هي:

1- مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية في مركز ملوي.

2- مدرسة تندة الابتدائية الحديثة في مركز ملوي.

3- مدرسة الثانوية العسكرية بنين في ملوى

4- مدرسة ال يوسف الإعدادية الثانوية في مركز المنيا.

5- مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى في مركز المنيا.

6- مدرسة أبو بريدعة تعليم أساسى في مركز المنيا.

7- مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى في مركز المنيا.

8- مدرسة عزبة التل تعليم أساسى في مركز المنيا.

9- مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى في مركز المنيا.

10- مدرسة الوحدة الابتدائية في مركز المنيا.

11- مدرسة الشرفا تعليم أساسى في مركز المنيا.

12- مدرسة مشيط تعليم أساسى في مركز المنيا.

13- مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى في مركز المنيا.

14- مدرسة عبد الجابر على الإعدادية في مركز المنيا.

15- مدرسة الشيخ فضل ب في مركز بني مزار.

16- مدرسة عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى في مركز بني مزار.

17- مدرسة الشيخ فضل الثانوية في مركز بنى مزار.

18- مدرسة السلام الإعدادية في مركز مطاي.

19- مدرسة إطسا تعليم اساسى الجديدة في مركز سمالوط.

20- مدرسة حلوة الثانوية في مركز مطاي.

21- مدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم أساسي في مركز العدوة.

22- مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى في مركز مغاغة.

23- مدرسة العباسية تعليم أساسي في مركز مغاغة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن إجمالي المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة تستقبل ما يقرب من مليون و 499 ألف طالب.

استعدادات العام الدراسى الجديد

وفي وقت سابق، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن استعدادات العام الدراسى الجديد تجرى على قدم و ساق، مشددا على رؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية و الجهات المعنية بالمرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.