مدير «تعليم المنيا»: منع التدخين وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب

عقد الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعا موسعا مع مديري المدارس الثانوية، لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

أكد مدير إدارة المنيا التعليمية خلال الاجتماع الالتزام بكل الضوابط والقواعد، للوصول إلى عام دراسي منتظم وآمن، مشددا على تنفيذ توجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم بالمنيا، وتنفيذ تعليمات الكتاب الدوري 33 لسنة 2023 بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

حظر استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا

شدد «عبد السلام»، على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس؛ لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل كل مدرسة، وتكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة، وحظر استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب نهائي، ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين لذلك.

حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي

وأكد مدير الإدارة التعليمية حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات، وحظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، والإدارات، وجميع الجهات التابعة للإدارة، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع ضرورة وضع علامة ممنوع التدخين في مكان بارز بالمنشأة التعليمي، ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أية هدايا، أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية، وحظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور، مع استغلال الأسوار بكتابة مأثورات تحث على التمسك بالمبادئ والسلوكيات، والقيم الحميدة.