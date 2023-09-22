حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا حاشدا بالإسكندرية لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

بحضور آلاف المواطنين عقد حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بمنطقة القبارى بدائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، مؤتمرًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة، حضره الآلاف معلنيين تأيدهم وانتخاب الرئيس لفترة قادمة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع.

آلاف المواطنين بالمؤتمر يؤيدون الرئيس

قال محمد مجاهد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية لـ«الوطن» إن نجاح المؤتمر بهذا الشكل وهذا الحضور الجماهيري الكبير يؤكد على شعبية الرئيس السيسي، وأنه مطلب شعبي للجماهير المصرية والجميع حضر لإعلان تأييد وانتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة التي نفذها في كل ربوع مصر ومازال يقدم المزيد من الإنجازات.

تأييد شعبي للرئيس

وأضاف اللواء محمد نصير الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالإسكندرية أن ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات منذ تولية المسؤولية منذ عام 2014 حتى الآن، تؤكد للجميع أنه قائد بكل ما تحملة الكلمة من معنى، فهو قاد قطار التنمية والتطوير والإنشاء في أحلك الظروف، وقاد البلاد إلى بر الأمان، وأصبح الاستقرار والأمن من أهم سمات الوطن.

وأضاف خالد الطوبجي أمين عام مساعد دائرة المنتزة: حضرنا جميعاً اليوم لنعلن تأييدنا للرئيس وأننا جميعاً خلف رئيسنا الذى يقود مصر إلى التقدم والازدهار.