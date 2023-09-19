«حماة الوطن» في الشرقية يناقش خطة دعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة محافظة الشرقية لحزب حماة الوطن، مؤتمرا تنظيميا موسعا؛ لمناقشة خطط حملة حزب «حماة الوطن» الانتخابية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.

وكان المكتب التنفيذي لحزب حماة الوطن قد انعقد في يوليو الماضي، وقرر فيه الحزب مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كل الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة.

فتح جميع مقرات الحزب لحملة السيسي

وأكد المكتب التنفيذي لحزب حماة الوطن، فتح جميع مقرات حزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، وكذلك دعوة جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة؛ لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

تكريم حفظة القرآن الكريم

ومن ناحية أخرى، دشنت أمانة محافظة القاهرة لحزب حماة الوطن مقر الوحدة الحزبية بحي المطرية، وسط حضور جماهيري كبير، ويأتي ذلك في إطار خطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكل ربوع الجمهورية.

ونظمت أمانة محافظة القاهرة حفل تكريم لعدد من الأطفال من حفظة القرآن الكريم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بحملة كتاب الله، واستكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكل محافظات الجمهورية.