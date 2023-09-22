6 آلاف وظيفة خالية في 17 محافظة.. اعرف الرواتب والتخصصات المطلوبة

أعلنت مديريات العمل في 17 محافظة تلقيها طلبات لفرص عمل ووظائف خالية للشباب من الجنسيين بمختلف الموهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، بخبرة ودون خبرة، من 77 شركة من القطاع الخاص، وصلت إلى 5993 وظيفة خالية بعدة تخصصات، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، وذلك عبر نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة.

نشرة الوظائف الخالية في 17 محافظة

تضم قائمة المحافظات المعلن بفرص عمل بها: القاهرة، والجيزة، وأسيوط والقليوبية والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والأسكندرية، وأسوان، وقنا، وأسوان والوادى الجديد والإسماعيلية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والمنيا، بتخصصات منها مدير فرع ومحاسبين ومهندسين وسائقين وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة.

خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات وفقا لنشرة توظيف وزارة العمل كالتالي:

- شركة صناعية تطلب مهندس ميكانيكا ومحاسبين من الجنسين مؤهلات عليا خبرة 4 سنوات، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية وفقا للخبرة وطبيعة العمل.

- شركة تجارية تطلب سائقين مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وأفراد أمن مؤهلات متوسطة من 30 حتى 45 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة تمكين تطلب أخصائي تمويل من الجنسين، مؤهلات عليا براتب يبدأ من 3500 جنيه، سن من 21 عاما حتى 35 عاما.

- شركة أمن تطلب سائقين وعمال نظافة، مؤهلات ومتوسطة وفوق متوسطة ورخصة أولى للسائقين ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- شركة تطلب أخصائيين تمويل مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة من الجنسين سن حتى 31 عاما، براتب يبدأ من 3500 جنيه.