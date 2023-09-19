وظائف خالية في بنك مصر بمرتبات مجزية.. اعرف خطوات التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وظائف خالية في فروعه المختلفة للعمل في وظيفة مدير أمن التطبيقات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة سواء كان لديهم خبرة أو لا.

وأوضح بنك مصر في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة للوظائف والمسؤوليات الخاصة بها، وكيفية التقديم لها، وجاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات وعلوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه الخبرة من 2 إلى 7 سنوات كخبير في أمان التطبيقات أو دور مماثل مثل أمن التطبيقات، أمان الشبكات، أمان نقاط.

- أن يكون المتقدم للوظائف متقن للغة العربية والإنجليزية.

- أن يكون ليس لديه أقارب في بنك مصر.

- أن يكون المتقدم للوظائف مقيم في القاهرة.

مسؤوليات الوظائف

- مسؤول عن تثبيت ودمج ونشر تطبيقات الأمان.

- تنفيذ وصيانة حلول جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) وتشفير الملفات وMDM والمرجع المصدق (CA) وHSM.

- إدارة التطبيقات والأدوات الأمنية.

- ترقية وتصحيح التطبيقات.

- يكون مسؤولا عن الثغرات الأمنية في تطبيقات الأمان.

- مراقبة وإدارة سجلات الأمن والتدقيق.

- إجراء فحوصات أمنية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بانتظام.

- إجراء عمليات تدقيق منتظمة وتقديم التقارير.

- التواصل مع البائعين مباشرة أثناء عملية التنفيذ والتقدم وإكمال التصحيح والتحديث والترقية لتطبيقات الأمان.

- البقاء على اطلاع بأحدث التقنيات والاتجاهات الأمنية.

- اقتراح وتنفيذ حلول لتحسين الأمن.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.