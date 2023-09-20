وظائف خالية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين في 10 محافظات.. الشروط

أعلنت الشركة القابضة للصوامع والتخزين عبر صفحتها الرسمية، عن فتح باب التقديم للعمل بصوامع الشركة بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج بعدد من المحافظات، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة، حتى يكون لديهم مصدر دخل شهري ثابت، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وأوضحت الشركة القابضة للصوامع والتخزين تفاصيل الوظائف الخالية والمحافظات المطلوب بها الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، كالتالي:

المحافظات المطلوب بها الوظائف

- محافظة القليوبية.

- محافظة الدقهلية.

- محافظة الشرقية.

- محافظة المنوفية.

- كفر الشيخ.

- محافظة البحيرة.

- محافظة الإسماعيلية.

- محافظة الإسكندرية.

- محافظة مرسى مطروح.

- محافظة السويس.

الوظائف المطلوبة

- مهندس كهربائي، على أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير عام جيد جدا، وخريج جامعة حكومية.

- مهندس ميكانيكا، على أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة ميكانيكا بتقدير عام جيد جدا، وخريج جامعة حكومية.

- فني كهرباء، على أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي قسم كهرباء.

- فني ميكانيكا، على أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي قسم ميكانيكا.

- أخصائي زراعي، على أن يكون حاصلا على بكاليوريوس زراعة.

- فني زراعي، على أن يكون حاصلا على دبلوم زراعي.

- أمين عهدة قمح، على أن يكون حاصلا على دبلوم متوسط، ويفضل أن يكون دبلوم زراعي.

- وزان، على أن يكون حاصلا على دبلوم متوسط، ورخصة وزن سارية.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لا يزيد عن 30 عاما في 1 يناير 2024.

- أن يكون المتقدم للوظائف من أبناء المحافظات المذكورة.

- أن يجتاز الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.

كيفية التقديم للوظائف

يتم التقديم على وظائف الشركة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها www.ehcss.com، ويبدأ التقديم لتلك الوظائف بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، ويستمر التقديم حتى 15 أكتوبر المقبل.