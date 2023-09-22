وظائف شاغرة في عدة مصانع ببورسعيد.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل عن وظائف شاغرة في بورسعيد، في عدد من التخصصات بالقطاع الخاص، منها وظائف لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقديم عليها خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال التواصل مع إدارة المصنع مباشرة.

وظائف شاغرة في بورسعيد

وكانت وزارة العمل قد أصدرت نشرة التوظيف نصف الشهرية للإعلان عن وظائف شاغرة في بورسعيد وجاءت كالتالي:

- مسؤول مخزن قماش، 50 عامل خياطة من الجنسين، 2 مهندس، في شركة «سي أر إس دليم جارمنتس ايجيبت» للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد.

وأعلنت شركة الملابس الجاهزة عن شروط التقدم في الوظائف، وهي الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، والسن من 25 إلى 45 عاما، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

شروط التقديم في وظائف بورسعيد

كما أعلنت شركة باريس للملابس الجاهزة جنوب بورسعيد عن حاجتها إلى 10 عمال خياطة من الجنسين، و4 عمال مكواة من الجنسين، وعامل تعبئة، وعامل جودة مقاسات.

وتضمنت شروط التقدم للوظائف الحصول على مؤهل متوسط أو دون مؤهل، كما يشترط أن يكون سن العامل من 18 حتى 45 عاما، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

بينما أعلن مصنع بوبا جينز للملابس الجاهزة بالهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الحرة ببورسعيد عن حاجته إلى 20 عامل خياطة، ويشترط خبرة 10 سنوات، والحصول على مؤهل متوسط من الجنسين، وأن يكون السن من 25 إلى 45 عاما، ويحصل على راتب قدره 3200 جنيه.

كما أعلن مصنع ترانس إفريقيا للملابس الجاهزة بالهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الحرة ببورسعيد عن حاجته إلى 20 عامل خياطة، بشرط خبرة 10 سنوات، والحصول على مؤهل متوسط من الجنسين، والسن من 25 إلى 45 عاما، وبراتب قدره 3200.