وزارة الشباب و«العمل الدولية» تعقدان ورشة عمل عن الوظائف اللائقة

شاركت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في ورشة عمل «وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي»، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

مناقشات هادفة للورشة

وتضمَّنت ورشة العمل مناقشات هادفة واستكشاف طرق لإحداث تأثير إيجابي على الشباب المصري والوافدين من خلال إيجاد مقترحات لحلول مبتكرة لمشاكل البطالة، وتعميق مفهوم «وظائف لائقة للشباب في الاقتصاد الرقمي» لتوفير المزيد من فرص توظيف الشباب في الاقتصاد الرقمي ومواكبه سرعة التطور له في مصر.

وخلال كلمتها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، على اهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصه الشديد على توفير كل السبل لتنمية الشباب من أجل تحسين الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الحياة من خلال تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين مع شركاء النجاح ببرنامج آفاق من المؤسسات الدولية مثل «منظمة العمل، وهيئة تردي زوم، ومؤسسة كير مصر».

تمكين اقتصادي للشباب

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التمكين الاقتصادي للشباب لتضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب في ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب منظمة العمل أمير عبيد - مدير البرنامج القطري آفاق بمنظمة العمل الدولية، يوناس بوش أخصائي تشغيل الشباب بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا، بسمة نفادى استشارى مشروعات بمنظمة العمل، ومن وزارة الشباب والرياضة سالى سعيد - مدير وحدة طور وغير، ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة و مؤسسة كير مصر و هيئة تردزوم والعديد من الجهات.

تجدر الإشارة إلي زيارة المسؤول الفني بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا يوناس بوش إخصائي تشغيل الشباب لتدريبات أندية التمكين الرقمى بمركز التعليم المدنى بالشلات بالإسكندرية.