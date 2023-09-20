أماكن مراصد وزارة العمل بالمحافظات.. للحد من البطالة وتوفير الوظائف

في إطار التيسير على الشباب وتأهيلهم، تخصص وزارة العمل 13 مرصدا لتحديد واقتراح برامج سوق العمل للراغبين في ذلك، والعمل على تأهيلهم للتحديات التي تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص.

وذكرت وزارة العمل، في بيان لها، أن المراصد المخصصة لبرامج سوق العمل تعمل على تقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب.

مراصد سوق العمل

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بمناطق وأهمية تلك المراصد التي أعلنت عنها وزارة العمل:

1- تم إطلاق 7 مراصد بمحافظات الصعيد، بمحافظات الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم.

2- إطلاق 5 مراصد بمدن 6 أكتوبر – أسوان – السادات – الإسكندرية – العاشر من رمضان.

أهمية مراصد العمل

3- تعمل تلك المراصد على مد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

4- تركز المراصد على قطاعات اقتصادية محددة مثل: قطاع التصنيع الزراعي – قطاع الإلكترونيات – قطاع الطاقة المتجددة.

5- تساهم المراصد الخاصة بوزارة العمل في زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب.

يذكر أن وزارة العمل نجحت بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1% في العام الجاري 2023، من خلال توفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج.