تركيب قلب مفاعل الضبعة 6 أكتوبر المقبل

نقلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الخميس، مصيدة قلب المفاعل إلى الموقع المخصص للوحدة النووية الأولى، وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، والذي يوافق الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة للهيئة لتنفيذ المشروع الذي يمثل حلم المصريين.

أول معدة نووية طويلة الأجل تصل مصر

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن مصيدة قلب المفاعل تعد أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت إلى مصر في شهر مارس الماضي، على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة المخصص لاستقبال معدات ومكوناتها، وتعد أيضًا أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور.

أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن

يذكر أن مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

واستغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرًا بدولة روسيا، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.