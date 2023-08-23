«المحطات النووية» تحتفل بيوم المهندس المعماري في مشروع الضبعة

احتفلت هيئة المحطات النووية بالتعاون مع القسم الهندسي في شركة روساتوم الحكومية بيوم المهندس المعماري في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر

المساهمة الكبيرة في تطوير الصناعة النووية

وأشارت هيئة المحطات النووية في بيان لها إلى أن الفعاليات شمل برنامج الاحتفال بالمهرجان العلمي «من الأهرامات إلى آتوم ستروي إكسبورت»، ومهرجان المأكولات الروسية والمصرية، وحفل موسيقي، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز للعاملين على العمل الدؤوب الذي يقومون بتنفيذه على مدى سنوات عديدة، والإنجازات المهنية العالية والمساهمة الكبيرة في تطوير الصناعة النووية.

الرسم على خوذات العاملين في البناء

وقالت الهيئة إن ضيوف مهرجان «من الأهرامات إلى آتوم ستروي إكسبورت» خطوا الهيروغليفية المصرية القديمة الخاصة بهم، وقاموا ببناء منازل من مواد الحياة اليومية، ورسم أشكال تتعلق بالذرة وأخرى بمصر على الوجوه، وقاموا بالرسم على خوذات العاملين في البناء بأسلوبهم الخاص، وتعرفوا على الاكتشافات العلمية، وقاموا برحلة إلى منشآت نووية حول العالم، التي تم بناؤها باستخدام التقنيات الروسية، كما تم عرض العجائب العلمية على الجميع ومنشأة فنية تجمع بين إنجازات الهندسة المصرية والروسية - الأهرامات ومحطات الطاقة النووية.

قال أليكسي كونونينكو نائب مدير شركة آتوم ستروي إكسبورت - مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية: «أود أن أشير إلى الإمكانات التي يتمتع بها فريقنا متعدد الجنسيات وكذلك استجابة الزملاء من مختلف البلدان هنا لابد من الإشارة إلى حقيقة أن مثل هذه الأحداث تساعدنا التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل والغوص في ثقافات بلداننا، في حين ستتاح الفرصة أمام زملائنا المصريين تذوق الفطائر الروسية الحقيقية».

تحقيق كل نجاح مشترك في مشروع محطة الضبعة النووية

وقال الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية بالهيئة المصرية للطاقة النووية: «أحيي جميع المشاركين في المهرجان، ليس فقط العاملين في المشروع، ولكن أيضًا أفراد أسرهم الذين يدعمون أقاربهم وأصدقائهم العاملين على الأراضي المصرية أهنئ جميع المشاركين في هذا العيد وكل أولئك الذين يبذلون كل يوم الجهود لصالح تنفيذ مشروع بناء المحطة والهدف من مشروعنا ليس فقط توليد الكهرباء في المستقبل، بل إنها قصة كاملة سوف تستمر لعقود ويكتبها أكثر من جيل أود أن أعرب عن امتناني لقيادة الهيئة المصرية للطاقة النووية وشركة آتوم ستروي إكسبورت على الدعم والجهود المبذولة لتحقيق كل نجاح مشترك في مشروع بناء محطة الضبعة النووية»، وحضر الاحتفال أكثر من ألف من العاملين في المشروع وأفراد أسرهم وهذا أول حدث كبير يتم تنظيمه بالاشتراك مع الجانب المصري.