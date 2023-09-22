الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش دمر طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم، في منطقة توابسي بإقليم كراسنودار.

تدمير طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مُسيّرة على أهداف في روسيا، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»

وأضاف البيان: «دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مُسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم، في منطقة توابسي بإقليم كراسنودار».