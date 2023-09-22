بايدن: وصول أول دبابة أبرامز إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أول «دبابة أبرامز» ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعلن بايدن عن الوصول الوشيك لدبابات أبرامز إلى أوكرانيا.

وفي «وارسو»، اعتبر رئيس البلاد، أندريه دودا، أن تصريحات رئيس وزرائه، ماتيوش مورافيتسكي، حول توقف بلاده عن تسليح «كييف» قد أسيء فهمها.

وفي وقت سابق، قال مورافيتسكي، في وقت سابق، إن بولندا لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الرئيس البولندي، أندريه دودا، لقناة «تي في أن 24»، إن ما قاله مورافيتسكي تم تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة، موضحا أنه سيكون أول من يعارض إرسال الأسلحة الجديدة التي تتلقاها «وارسو» الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل أنظمة أبرامز أو باتريوت أو هيمارس الجديدة.