موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. الإسكندرية 12:53 ظهرا

كشفت هيئة المساحة، مواقيت الصلاة اليوم داخل محافظات الجمهورية ومنها موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 22 سبتمبر، التي تختلف من مدينة إلى أخرى وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في أسوان: يحين أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: يحين أذان الظهر الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 1:04 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ اليوم في تمام الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: يحين أذان الظهر الساعة 12:36 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: في تمام الساعة 12:44مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: في تمام الساعة 12:46 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في طنطا: يحين أذان الظهر الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف: يحين أذان الظهر الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: يحين أذان الظهر الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: يحين أذان الظهر الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 12:46 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.